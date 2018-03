Treni per le Cinque Terre, residenti in Liguria esentati da supplemento

Da sabato 17 marzo è ripartito il servizio Cinque Terre Express con collegamenti ogni 30 minuti nella tratta Levanto-La Spezia, con fermate in tutte le località. I 46 treni nella fascia oraria 7.55-20.10 del Cinque Terre Express si aggiungono ai 40 servizi Regionali che fermano in tutte le località delle 5 Terre, dalle prime ore del mattino all'una di notte, e ai 13 Regionali Veloci con fermate nelle Cinque Terre.

Complessivamente sono 99 i collegamenti con i treni regionali al servizio del territorio del Parco delle 5 Terre. Anche quest'anno, in ogni stazione dalla Spezia a Levanto comprese, è attivo il servizio di “customer care” curato da Trenitalia Regionale Liguria per offrire accoglienza, informazioni e assistenza ai passeggeri. Inoltre, nei periodi a maggiore frequentazione turistica, Rfi e Trenitalia rafforzeranno i presidi nelle sale operative di Genova e Pisa, il personale dedicato all'antievasione e i tecnici specializzati nelle principali stazioni, per garantire il pronto intervento e la rapida gestione di eventuali criticità. Potenziata anche la rete di vendita diretta Trenitalia nelle principali stazioni delle 5 Terre (La Spezia, Monterosso e Levanto).

Tariffe treni 5 Terre

Per viaggiare sui treni regionali che fermano nelle Cinque Terre (tra le stazioni di Levanto e La Spezia) è necessario munirsi di biglietto a tariffa 5 Terre, da 4 euro a tratta (2 euro per i ragazzi dai 4 agli 11 anni) oppure un supplemento di 2,40 euro per i percorsi tra una stazione esterna e una interna all'area delle Cinque Terre (escluse le stazioni di Levanto e La Spezia Centrale). Tutti i viaggiatori residenti sul territorio della Regione Liguria pagano il biglietto ordinario e sono esentati dal supplemento "5 terre express". Nessun supplemento anche per i clienti in possesso di abbonamento con origine o destinazione nelle località tra Levanto e La Spezia.

«Con la riattivazione del servizio per la stagione estiva - spiega l'assessore ai Trasporti Giovanni Berrino - le Cinque Terre avranno, come lo scorso anno, 99 collegamenti giornalieri che garantiranno, come avviene da due anni a questa parte, un servizio efficace che soddisfi sempre crescenti flussi turistici nei borghi e le richieste dei pendolari. Il ticket resta invariato, a 4 euro, e ne sono esenti i residenti e i pendolari che non pagano alcun supplemento alla tariffa ordinaria di viaggio».