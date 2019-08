Raffica di treni soppressi e nessuna spiegazione da Trenitalia, insorgono i pendolari

Mattinata di disagi per i pendolari e i turisti che, il giorno dopo Ferragosto, si sono presentati nelle stazioni del nodo genovese per prendere il treno.

Sin dalle prime ore della mattina, infatti, sono stati diversi i treni soppressi, sia in direzione levante sia direzione ponente: cancellato il regionale per Ventimiglia delle 6.27, quello per Rocco delle 6.32 e quello per Savona delle 6.40, meno di un’ora dopo è toccato a quelli delle 7.13 per Brignole, delle 751 per VOlri e delle 8 per Sestri Levante. Inevitabili le proteste dei pendolari, che hanno condiviso numerose foto dei cartelloni delle partenze su Facebook per denunciare quanto accaduto e chiedere spiegazioni.

Trenitalia avrebbe genericamente parlato di “motivi tecnici”, senza però entrare nel dettaglio, e non è stato possibile avere una replica diretta. Sui siti ufficiali che informano sulla viabilità ferroviaria il disservizio di Genova non è segnalato, e l’assessore municipale del Municipio Ponente, Silvia Brocato, ha annunciato di avere inviato una richiesta di chiarimenti all’assessore regionale ai Trasporti, Gianni Berrino.

Nei giorni scorsi Trenitalia aveva comunicato disservizi dal 15 al 30 agosto per lavori legai al Terzo Valico, con modifiche alla circolazione tra Arquata Scrivia e Ronco e tra Ronco e Mignanego sia per i regionali sia per i treni a lunga percorrenza, ma nulla era stato comunicato circa cancellazioni sulle altre linee.