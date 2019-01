Dai minori scomparsi a quelli che si "sfidano" sui binari, il 2018 della polizia Ferroviaria

Sono state più di 13mila le pattuglie della polizia Ferroviaria che hanno pattugliato le stazioni e i treni della Liguria nel 2018, un servizio che ha portato all’arresto di 52 persone e alla denuncia di 411, per un totale di 51.299 controlli.

Il bilancio è stato diffuso proprio dagli agenti della polizia Ferroviaria, che nel corso dell’anno appena finito hanno rintracciato sui treni ben 68 minori scomparsi (51 dei quali stranieri) e si sono occupati di controllare passeggeri e bagagli in cerca di potenziali minacce nell’ambito dell’operazione “Stazioni Sicure”, utilizzando strumentazione tecnica e unità cinofile.

Nel 2018 si sono verificati anche diversi furti di rame, contrastate nell’ambito di una serie di giornate ribattezzate “Oro Rosso”, che non hanno fortunatamente inciso sulla viabilità ferroviaria, e sono state multate 273 persone, soprattutto ragazzi, sorpresi sui binari o comunque in procinto di attraversarli.

Proprio per portare avanti un progetto di prevenzione e sensibilizzazione dei più giovani, con particolare riguardo ai comportamenti rischiosi da evitare nelle stazioni e sui treni, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno avviato nel 2018 il progetto “Train… to be cool”, durante il quale hanno incontrato oltre 3mila studenti.