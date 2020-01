Travolto e ucciso da un treno a Lavagna, circolazione in tilt

Ancora un investimento mortale sui binari, questa volta a Lavagna, dove un uomo è stato travolto da un treno intorno alle 11.30 di martedì mattina.

Stando alle prime ricostruzioni l’uomo è stato travolto da un Frecciabianca partito da Roma e diretto a Torino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che si sono però purtroppo limitati a dichiarare il decesso. Non sono chiari i motivi per cui l’uomo si trovasse sui binari. Sul posto anche la Polfer per accertamenti.

La circolazione ferroviaria è stata completamente sospesa tra Chiavari e Sestri Levante, con conseguenti ritardi sino a 150 minuti per viaggio e cancellazioni.

Trenitalia ha attivato il servizio sostitutivo con bus tra Chiavari e Sestri Levante.

Investimento a Lavagna, i treni direttamente coinvolti:

FB 35606 Roma Termini (6:57) - Torino Porta Nuova (13:40)

FB 8613 Genova Piazza Principe (12:10) - Roma Termini (17:03)

IC 666 Sestri Levante (11:24) - Milano Centrale (13:53)

Treno cancellato:

R 11248 Sestri Levante (11:47) - Savona (14:20)

Treni parzialmente cancellati:

R 11239 Savona (9:40) - Sestri Levante (12:13): limitato a Chiavari (11:57)

R 11241 Savona (10:10) - Sestri Levante (12:28): limitato a Chiavari (12:15)

R 11243 Savona (10:38) - Sestri Levante (13:13): limitato a Genova Brignole (11:46)

R 11307 Genova Brignole (10:45) - La Spezia Centrale (12:20): limitato a Chiavari (11:26)

R 11245 Savona (11:10) - Sestri Levante (13:30): limitato a Chiavari (13:15)

R 11246 Sestri Levante (11:32) - Savona (13:52): origine da Chiavari (11:42)

R 11320 La Spezia Centrale (11:35) - Genova Brignole (13:15): limitato a Sestri Levante (12:25)

R 11247 Savona (11:40) - Sestri Levante (14:13): limitato a Chiavari (13:57)

R 11250 Sestri Levante (12:32) - Savona (14:50): origine da Chiavari (12:42)

R 11319 Genova Brignole (12:45) - La Spezia Centrale (14:27): origine da Sestri Levante (13:35)

R 11252 Sestri Levante (12:47) - Savona (15:20): origine da Chiavari (12:58)

R 11254 Sestri Levante (13:32) - Savona (15:52): origine da Genova Brignole (14:40)

R 11256 Sestri Levante (13:47) - Savona (16:20): origine da Chiavari (13:58)

R 11258 Sestri Levante (14:32) - Savona (16:50): origine da Chiavari (14:43)