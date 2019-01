Via Polonio, una mini rotonda per aiutare residenti e lavoratori di Trasta

Proseguono i lavori per l’apertura della nuova “mini rotonda” di via Polonio, che consentirà ai veicoli inferiori ai 7 metri di lunghezza di fare inversione di marcia evitando di macinare inutilmente km per raggiungere Trasta.

La rotonda è stata chiesta con forza dai residenti del quartiere, che dopo il crollo del ponte Morandi si sono ritrovati intrappolati in una viabilità completamente rivoluzionata e, nelle ultime settimane, a gestire un doppio senso di marcia in via Perlasca che impedisce di raggiungere Trasta per chi arriva da sud costringendolo ad arrivare sino a Bolzaneto.

«Al momento attuale, come mi piace sottolineare, non si può più guidare “a memoria”, ma bisogna stare attenti alle indicazioni - ha sottolineato in consiglio comunale il vice sindaco Stefano Balleari in riferimento alla viabilità post Morandi - Ogni giorno cerchiamo di fare qualche cosa per migliorare. In questo momento stiamo creando una mini rotonda in via Polonio all’altezza di via Perlasca. Spero che da mercoledì mattina si potrà svoltare senza andare a Bolzaneto. Stiamo cercando di tornare all’antico, ci vuole ancora un po’ di tempo, intanto stiamo facendo delle misurazioni su traffici veicolari».