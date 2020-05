Trasporto pubblico post lockdown, a Genova 60% di passeggeri in meno

Delle nove macroaree analizzate, quella di Genova e Savona è la seconda per numero di passeggeri sui mezzi pubblici nei primi dieci giorni post lockdown, imposto dall'emergenza coronavirus. È quanto emerge da un'analisi di Moovit, app per la mobilità urbana utilizzata da oltre 800 milioni di utenti nel mondo, relativa al trasporto pubblico in Italia negli ultimi giorni lavorativi da lunedì 18 maggio a mercoledì 27.

I dati si riferiscono agli spostamenti con autobus urbani ed extraurbani, linee metropolitane, tram e treni regionali da parte di utenti che utilizzano l'app Moovit. Nove le macroaree analizzate, i dati indicano la percentuale di utenti a bordo dei mezzi pubblici rispetto ad una giornata lavorativa media pre-emergenza Covid-19:

Venezia 45,6% Genova e Savona 39,9% Roma e Lazio 33,8% Milano e Lombardia 31,7% Torino e Asti 29,9% Palermo e Trapani 29,5% Bologna ed Emilia-Romagna 28,6% Napoli e Campania 26,6% Firenze 26,2%.

A proposito di Moovit

Moovit (www.moovit.com) fa parte della famiglia Intel ed è l’azienda leader per le soluzioni Mobility as a Service (MaaS) e azienda sviluppatrice dell’app per la mobilità urbana più utilizzata in Italia e nel mondo. L’app Moovit è gratuita e disponibile su iOS, Android e web. Lanciata nel 2011, oggi è stata già utilizzata da oltre 800 milioni di utenti in oltre 3200 aree metropolitane di 103 paesi differenti. Moovit raccoglie quotidianamente oltre sei miliardi di dati anonimi e aggregati che vanno ad alimentare il più grande archivio al mondo sulla mobilità urbana detenuto da Moovit. Il lavoro di Moovit è supportato da oltre 685mila volontari della Mooviter Community che hanno contribuito a mappare il 77% delle città presenti all’interno dell’app.