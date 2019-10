Trasporto pubblico, Genova virtuosa: l'attesa media è di soli 12 minuti

Questo non è un sondaggio sulla soddisfazione degli utenti, bensì un quadro che emerge da un'analisi dei dati. Per la prima volta sono disponibili le statistiche sull'utilizzo dei mezzi pubblici nell'area di Genova e Savona in Liguria, statistiche diffuse da Moovit, l'app numero uno al mondo per il trasporto pubblico che oggi conta oltre 585 milioni di utenti. Lo scenario è positivo, in linea con le capitali europee e - in molti casi - migliore di numerose città del vecchio continente.

Oggi a Genova e Savona una persona che si sposta con il trasporto pubblico attende mediamente 12 minuti l'arrivo del mezzo e solo per il 13% di loro l'attesa supera i 20 minuti durante una giornata lavorativa. Tempo che in questi casi può far valutare all'utente la possibilità di affidarsi a una scelta alternativa come un taxi o un mezzo privato. Tanto per fare un confronto, a Venezia si attendono in media 10 minuti, 11 a Milano e in Lombardia, 23 a Catania e 27 a Napoli. Dunque Genova si posiziona fra le città virtuose.

La distanza media percorsa a bordo di un mezzo pubblico è di circa 4 km, spostamenti brevi a cui si aggiunge - per il 19% degli utenti - un tratto a piedi di oltre 1 km per raggiungere la propria destinazione, come ad esempio l'ufficio, la scuola o l'università. Per il restante 81% invece il tratto a piedi da percorrere è inferiore ai 700 metri.

Cinquantaquattro sono i minuti medi che un utente trascorre in viaggio in una giornata lavorativa e solo per il 10% dei pendolari supera le 2 ore.

Le statistiche complete offerte dall'app Moovit

Le fermate bus più frequentate nell'area sono quelle situate nel piazzale della stazione ferroviaria di Genova Brignole e in via Manunzio, mentre la linea bus più utilizzata da studenti, lavoratori e turisti è la numero 1 dell'Amt che collega piazza Caricamento, vicino l'Acquario di Genova, a Voltri.

«Genova e Savona rappresentano due importanti realtà del trasporto pubblico in Italia: bus, treno, nave, metro e funicolare si integrano tra loro come in poche altre aree nella penisola» afferma Samuel Sed Piazza, country manager di Moovit in Italia. «Sempre più utenti si affidano a Moovit per i loro spostamenti in quest'area grazie alla possibilità di pianificare il percorso con mezzi differenti in un'unica app e agli aggiornamenti in tempo reale sui cambiamenti del servizio dovuti al maltempo o alle manifestazioni. Uno strumento innovativo che semplifica la vita degli utenti del trasporto pubblico».