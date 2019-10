Allerta rossa, situazione treni e ferrovie: call center gratuito e bus sostitutivi pronti

Inizia alle 20 l'allerta meteo rossa sul territorio centrale della nostra regione, e molti pendolari stanno cercando di capire cosa succederà al trasporto ferroviario.

Fino all'inizio dell'allerta rossa, non sono previste modifiche alla circolazione ma RFI consiglia - prima di mettersi in viaggio - di consultare il sito Trenitalia.com per eventuali modfiche che si potranno rendere necessarie.

È altresì a disposizione il call center al numero 800.892021 che dalle ore 20 alla cessata allerta sarà gratuito.

Trenitalia ha già organizzato 20 bus che saranno a disposizione nelle zone più critiche per poter dare un pronto supporto al trasporto ferroviario.