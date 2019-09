Nuovo ponte, ancora pochi giorni per il primo “varo”. Ancora trasporti eccezionali

In attesa del “varo in quota” della prima campata del nuovo ponte sul Polcevera, previsto per martedì 1 ottobre, proseguono i trasporti eccezionali per traferire in cantiere i conci arrivati via mare che comporranno il viadotto.

Una parte dei conci - 5, per la precisione - sono stati già trasferiti nella notte tra mercoledì e giovedì, e altri 5 verranno invece trasferiti nella notte tra giovedì e venerdì.

I conci, caricati su appositi carrelli, si muovono partendo alle 22 dalla banchina di Ansaldo Energia e arrivando al cantiere di Ponente, seguendo l'asse via della Superba - via Tea Benedetti - via Renata Bianchi - via Perini - ingresso in cantiere.

I convogli sono come da protocollo scortati da pattuglie della Municipale e vetture di supporto tecnico, con conseguenze sul traffico e possibili rallentamenti.