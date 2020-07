Avaria a bordo, traghetto per Palermo parte e poi rientra in porto

Giornata molto complessa, quella di giovedì, per chi è partito da Genova via mare.

Oltre ai pesantissimi rallentamenti dovuti ai controlli agli imbarchi per i traghetti diretti in Marocco, il traghetto Gnv Excelsior partito giovedì alle 22 per Palermo è rientrato nella notte al Terminal per un’avaria.

La compagnia ha proposto ai circa mille passeggeri a bordo, bloccati a Genova, di partire venerdì sera con un’altra nave, o in alternativa il rimborso totale del biglietto.