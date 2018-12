Rapina al supermercato, arrestato

Un uomo è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di rapina impropria. Dopo aver tentato di sottrarre un profumo dalla Coop del terminal traghetti a Dinegro, il ladro è stato fermato da un addetto alla vigilanza.

A quel punto il soggetto, per tentare di guadagnarsi la fuga, ha spintonato il personale intervenuto per bloccarlo, fino all'arrivo di una volante. Il rapinatore è stato così arrestato e trattenuto in attesa di rito per direttissima.