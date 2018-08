Rivarolo, traffico in tilt per la demolizione del ponte di via Rossini

Alle 22 di venerdì 10 agosto sono partiti i lavori di demolizione del ponte di via Rossini a Rivarolo.

Adesso, fino alle ore 5 di lunedì 13, è chiuso il traffico veicolare e pedonale nel tratto compreso tra via Teresa Durazzo Pallavicini e via Pisoni, e nella rampa levante di via al Ponte Polcevera.

E i disagi si fanno sentire: molte le proteste dei residenti che lamentano le condizini del traffico completamente in tilt, proprio nel weekend, quando molte famiglie partono per le vacanze.

La demolizione fa parte del progetto di potenziamento infrastrutturale del nodo ferroviario di Genova. Fino a quando la viabilità ordinaria non verrà ripristinata, gli automobilisti possono percorrere il doppio senso regolamentato da semaforo nel tratto di via Pisoni che collega via Rossini a piazza Pallavicini: anche il flusso pedonale sarà dirottato sui percorsi di via Pisoni.