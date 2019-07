Dall'autostrada alla Sopraelevata, code e traffico in tilt

Dopo una giornata di sciopero nazionale del trasporto, risveglio all’insegna del caos a Genova da punto di vista del traffico. Complici i tir e i camion rimasti fermi mercoledì e oggi diretti in porto, lunghe code si sono create sia in autostrada sia sulla viabilità ordinaria.

Parlando di autostrade, code e rallentamenti si registrano sull’A10 in uscita al casello di Pra’ e tra Pra’ Aeroporto, sull’A7 tra Busalla e Sampierdarena in direzione Genova e anche tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano e sulla A12 tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova.

In città la situazione è difficile soprattutto in Valpolcevera, complice la chiusura di corso Perrone (che scatta alle 9.30 e resta in vigore sino alle 16.30 per consentire le operazioni di demolizione del Morandi), ma rallentamenti si registrano anche sulla strada a mare Guido Rossa (complice anche un incidente avvenuto in via San Giovanni d’Acri) e soprattutto sulla Sopraelevata, in particolare all’altezza dell’elicoidale, proprio a causa dell'alto numero di mezzi pesanti diretti in porto.