Da Bolzaneto alla Valbisagno, mattinata di code

Inizio di giornata difficile sulle strade cittadine. Intorno alle ore 8 si sono registrati rallentamenti in via Cornigliano, direzione ponente, fino all'immissione in piazza Savio; anche su via Guido Rossa incolonnamenti verso ponente fino all'immissione in piazza Savio.

Traffico intenso e in aumento lungo la via Aurelia nel tratto compreso tra via Merano e via Puccini in direzione levante e successivamente nel tratto Albareto-Siffredi. Rallentamenti anche in Valpolcevera area casello Bolzaneto e sulle vie Canepari, Rossini, Pisoni, piazza Pallavicini, Vezzani, Rivarolo e Teglia in direzione monte.

In Valbisagno traffico molto sostenuto in direzione centro su entrambi i lati del torrente, in lungobisagno Istria e Dalmazia e via Piacenza.

A complicare ulteriormente la situazione c'è stato un incidente fra un mezzo pesante e un'auto in lungomare Canepa intorno alle 9. Per fortuna non si registrano feriti e i mezzi coinvolti sono stati rimossi dopo poche decine di minuti.