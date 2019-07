Code per i traghetti e tir ribaltato in A7: traffico in tilt

Traffico nel caos e circolazione stradale praticamente paralizzata nel ponente genovese, mercoledì nel tardo pomeriggio tra cantieri, incidenti e lunghe code di veicoli diretti agli imbarchi dei traghetti.

Camion ribaltato in A7, code tra Busalla e Bolzaneto

Per quanto riguarda il nodo autostradale, i maggiori problemi si sono verificati sull'A7 per un camion che si è ribaltato tra i caselli di Busalla e Bolzaneto poco prima delle 19: il conducente, rimasto lievemente ferito, è stato portato all'ospedale Villa Scassi, e sul tratto si è formata una lunga coda in attesa che la carreggiata venisse liberata.

Code per gli imbarchi dei traghetti, traffico su Elicoidale e Sopraelevata

Circolazione in tilt anche sulla viabilità ordinaria, inoltre, a causa dei numersi veicoli diretti verso gli imbarchi dei traghetti: poco prima delle 20 rallentamenti si registravano in via Melen, all'uscita del casello di Genova Aeroporto, sulla Guido Rossa, in lungomare Canepa - complice il restringimento di corsia dovuto ai lavori - e ancora all'uscita del casello di Genova Ovest, sull'Elicoidale e in via Albertazzi.

La situazione ha iniziato a tornare alla normalità intorno alle 21, pur con qualche rallentamento a varco Albertazzi dovuto ai veicoli diretti verso il Terminal Traghetti.