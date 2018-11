Pioggia e via Trenta Giugno a singhiozzo, traffico in tilt

Mattinata difficile per il traffico veicolare su strade e autostrade, complice la pioggia che ha spinto molti a prendere l'auto e le limitazioni al traffico, conseguenti al crollo di ponte Morandi.

Via Trenta Giugno è rimasta chiusa per circa un'ora, fra le 7.30 e le 8.30, per precauzione visto che i sensori montati sui monconi del ponte hanno registrato movimenti della struttura. Auto e mezzi pesanti si sono trovati così imbottigliati, con via Borzoli, unica arteria disponibile per spostarsi fra ponente e val Polcevera, presa d'assalto.

Inoltre si segnalano allagamenti da Pegli a Rivarolo e semafori spenti con conseguenti ripercussioni sulla viabilità. Rallentamenti anche sul nodo autostradale a causa del traffico intenso.