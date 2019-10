Mattinata da incubo per il traffico, tutto il ponente in coda

Mattinata da incubo per gli automobilisti che dal ponente hanno cercato di raggiungere il centro. Prima delle 8 si è formata una coda quasi interrotta da Voltri a Sampierdarena. Forti ripercussioni anche in autostrada.

Intorno alle 8.15 il sito della compagnia segnalava coda in uscita a Genova Aeroporto provenendo da Ventimiglia per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. L'avviso è rimasto attivo fino alle 10.

A creare disagi sono i lavori in lungomare Canepa e un incidente fra un'auto e una moto: due persone sono finite in ospedale in codice giallo.