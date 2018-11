Viabilità: incidenti, code e chiusure

Traffico rallentato in via Cornigliano e lungo la strada a mare Guido Rossa questa mattina, martedì 13 novembre. Si registrano rallentamenti anche a Sampierdarena per un incidente stradale in via Buozzi, all'altezza della farmacia Marittima, e in centro in via Albaro all'intersezione con via Trento.

Sul posto i vigili urbani per indirizzare i veicoli lungo le direttive libere. Questa sera, invece, chiude dalle ore 22 alle ore 5, l'accesso alla Sopraelevata da via delle Casaccie direzione levante sarà chiuso per consentire alla ditta Terna la sostituzione di un cavidotto elettrico.