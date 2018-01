Autostrade, mattinata difficile: chiusa l'uscita di Genova Aeroporto

Avvio di mattinata difficile sul nodo autostradale genovese con traffico intenso e code, anche a causa di un incidente sulla A10, che ha portato alla chiusura dell'uscita di Genova Aeroporto. Situazione critica e code anche sulla viabilità ordinaria nel ponente genovese.

Aggiornamento ore 10

Autostrade per l'Italia comunica che sulla A10 Genova-Savona fino alle ore 16:00 di oggi, venerdì 26 gennaio, sarà chiusa l'uscita della stazione di Genova Aeroporto, per chi proviene da Genova, per ripristino danni a seguito di un incidente. In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita della stazione autostradale di Genova Pegli sulla stessa A10 Genova-Savona o di Genova ovest sulla A7 Serravalle-Genova.

La situazione sulla A10

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia è stata chiusa al traffico l'uscita di Genova Aeroporto provenendo da Genova a causa di una grossa perdita d'olio intorno alle ore 7.45 all'interno di un cantiere autostradale. Operai già al lavoro per il ripristino della normalità, ma per la chiusura di una corsia di marcia si sono create code tra il bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto e tra Sampierdarena e il bivio A7/A10.

Traffico intenso e coda in entrambe le direzioni, inoltre, in uscita a Pegli e tra Arenzano e Pegli in direzione Genova; coda anche sul Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia provenendo da Gravellona Toce.



La situazione su A7 e A12

Traffico, code e problemi anche sulla A7 con code tra Bolzaneto e Sampierdarena, ma anche in uscita a Bolzaneto per chi proviene da Genova. Traffico intenso, infine, tra il bivio A7/A12 in direzione Milano.

Situazione simile anche sulla A12 in direzione Genova con coda tra Genova Nervi e il bivio A12/A7.