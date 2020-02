Sospetto traffico di armi, arrestato il comandante della nave libanese Bana

Traffico internazionale di armi: questa l’accusa con cui è stato arrestato Jouseff Tartiussi, il 55enne libanese comandante della nave Bana, cargo anch’esso libanese fermo nel porto di Genova dallo scorso 3 febbraio per sospetto traffico di armi dalla Turchia alla Libia.

A far partire l’inchiesta era stato proprio un marittimo della nave libanese, che agli investigatori della Digos aveva riferito di avere visto nella stiva mitra, cannoni, razzi e altri mezzi militari, in violazione del cessate il fuoco, e che sul cargo avrebbero viaggiato anche militari turchi che avrebbero suggerito al comandante di mentire sulla sosta nel porto turco di Mersin (dove gli armamenti sarebbero stati caricati), motivandolo con una non meglio precisata avaria.

L’ufficiale, più volte ascoltato dagli agenti della Digos coordinati dai pm della Dda Marco Zocco e Maria Chiara Paolucci, è stato trasferito in un luogo protetto. All’arrivo della nave in Italia era subito scattato il sequestro di alcune aree e il comandante era stato messo sotto inchiesta. Mercoledì l’arresto.