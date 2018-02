Autostrade, mattinata difficile: coda di tre chilometri

Traffico intenso e code sulla rete autostradale genovese nella mattinata di venerdì 2 febbraio 2018.

La situazione più critica, secondo quanto segnalato da Autostrade per l'Italia alle ore 9 sulla A12 Genova-Livorno con tre chilometri di coda tra Nervi e il bivio A12/A7 (in direzione Genova) a causa di un incidente. SItuazione tornata alla normalità intorno alle 10.

Traffico intenso anche sulla A7 in direzione Milano tra il bivio A7/A12 e Genova Bolzaneto, ma anche in uscita a Bolzaneto per chi proviene da Genova.

Problemi infine sulla A10 con code in uscita e in entrata al casello di Genova Pra', anche in questo caso per un incidente. Alle ore 10.45 la stazione di Genova Pra' è stata chiusa al traffico in entrata. Stessa sorte in uscita per chi proviene da Ventimiglia. Situazione tornata alla normalità intorno alle 11.30.