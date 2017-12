Il Natale si avvicina e il traffico va in tilt

Si avvicina il Natale e il traffico si intensifica sulla rete stradale e autostradale di Genova e della Liguria. Venerdì 22 dicembre traffico intenso in città con alcune criticità soprattutto tra Sampierdarena e Cornigliano con rallentamenti soprattutto nella zona della Fiumara e in via Pieragostini nei pressi dei varchi di accesso al porto.

Problemi anche in centro con la polizia municipale costretta a chiudere via delle Casaccie per lo sciopero e la manifestazione dei lavoratori del commercio. Proteste e presidio in via XII Ottobre, davanti alla sede dell Rinascente, contro la chiusura annunciata nelle scorse settimane.

Traffico intenso nel corso della mattinata anche nella Autostrada A7 dove si sono registrate alcune code sopratutto in entrata da Genova Ovest e a tratti fino a Serravalle. Situazione in evoluzione nel corso della giornata con il fine settimana natalizio che si avvicina.