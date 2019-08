Cantieri, prime partenze per le ferie e incidenti: Genova paralizzata

Cantieri in autostrada e in città, prime partenze di massa per le vacanze, qualche incidente neppure troppo grave e Genova, ancora una volta, si paralizza: sin dalle prime ore della mattinata, chi si è ritrovato a viaggiare in autostrada diretto verso il capoluogo ligure è rimasto bloccato in coda rassegnandosi a una lunga, lunghissima attesa.

Lavori a Cornigliano e code per imbarchi traghetti

La situazione peggiore nell’asse Guido Rossa - lungomare Canepa - Sopraelevata - Elicoidale: centinaia le auto mescolate ai mezzi pesanti diretti ai varchi portuali e all’imbarco traghetti (oggi è l’1 agosto, primo giorno di ferie per moltissime persone), e la circolazione si è praticamente bloccata. A complicare ulteriormente le cose, lo sciopero nazionale delle Guardie Giurate giurate.

Un incedente sulla Strada a Mare, inoltre, ha complicato ulteriormente la situazione: ferito, fortunatamente in modo lieve, un uomo di circa 50 anni, ma il traffico in direzione levante, già congestionato, ha subito pesanti rallentamenti.

Situazione critica anche in via Multedo di Pegli (per veicoli in uscita dal casello autostradale), e nell’asse Soliman-Merano-Puccini, a Sestri Ponente.

Traffico, la situazione in autostrada

In autostrada la situazione non migliora, a partire dalla A10, con l’uscita di Genova Aeroporto praticamente irraggiungibile anche a causa dei lavori in via Cornigliano, che rendono ancora più difficile per la viabilità ordinaria accogliere il flusso di veicoli proveniente dal nodo autostradale.

Code anche sull’A7 tra Busalla e Sampierdarena e in uscita a Bolzaneto (per chi arriva da Genova), e sull’A12 tra Genova Est il bivio con l’A7.