Toti nel Tigullio: «Ripristino strada di Portofino nei prossimi mesi. Stop a tasse e mutui»

Venerdì 2 novembre 2018 il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone sono tornati a Santa Margherita Ligure, Portofino e Rapallo dopo la mareggiata del 29 ottobre, che ha provocato proprio nel Tigullio Occidentale i maggiori danni.

Toti e Giampedrone, accolti dall'Amministrazione comunale in municipio, sede del Coc, hanno salutato e ringraziato i volontari impegnati in città congratulandosi con loro e con il sindaco Paolo Donadoni sul come in poco tempo sia stato fatto un enorme lavoro in città ripristinando quasi completamente le aree invase dal mare. Successivamente ci si è spostati a Portofino, a bordo della motovedetta della Capitaneria di Porto e lì si è fatto il punto della situazione.

A partire dalla settimana prossima verranno effettuati trasporti di materiali necessari per ripristinare il gas a Paraggi e Portofino e dotarli di mezzi idonei; saranno implementati i collegamenti da parte del Servizio Marittimo del Tigullio; cominceranno i lavori sulla strada nel parco di Portofino tra Nozarego, Gave, Portofino per renderla percorribile dai mezzi a due ruote e consentire ai residenti una viabilità alternativa; contestualmente riprenderanno i lavori sulla strada, sempre nel Parco di Portofino, tra Portofino Vetta e il borgo, per metterla in sicurezza e consentire un passaggio di piccoli veicoli a quattro ruote per ragioni di servizio.

Presumibilmente da lunedì, torneranno operativi alcuni servizi essenziali della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure, inagibile, ricollocati al primo piano di Villa San Giacomo nel complesso sammargheritese di Villa Durazzo.

Da lunedì mattina i bambini residenti a Portofino frequentanti l'Istituto Comprensivo Santa Margherita Ligure saranno accompagnati dalla pilotina della Capitaneria di Porto allo sbarco dei traghetti ai giardini a mare e presi in consegna dallo Scuolabus.

Dichiarano congiuntamente i sindaci di Santa Margherita Ligure e Portofino Paolo Donadoni e Matteo Viacava: «Nonostante siamo stati colpiti da una calamità di proporzioni immani, Santa Margherita Ligue e Portofino sono già in piedi e sono già ripartite. Abbiamo lavorato insieme per fronteggiare l'emergenza, prima, evitare il peggio durante e ripartire subito dopo. Un lavoro di squadra così efficace, con una Regione così vicina e presente, ci dà fiducia per una ricostruzione il più rapida e migliore possibile».

«La strada (che collega Portofino ndr.) dev'essere necessariamente rimessa in funzione nei prossimi mesi, non è un lavoro facile, è un'opera di ingegneria molto complessa. Ci stiamo lavorando e lunedì in prefettura a Genova ci sarà una riunione operativa per progettare quella strada», ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante il sopralluogo.

«Stiamo elaborando - ha spiegato ancora Toti - con il governo lo stato di emergenza. Qui è già stato il Capo dipartimento della protezione civile Borrelli nelle scorse ore e abbiamo fatto un accurato sopralluogo. Stiamo elaborando l'ordinanza di protezione civile che in genere contiene misure di quel tipo: oltre agli aiuti per i sindaci per quelle che si definiscono somme urgenze - il ristoro delle somme spese per liberare le strade, per le pulizie straordinarie - ci sono poi la sospensione di tasse, utenze, mutui».