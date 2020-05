Toti presenta la cravatta ufficiale del Nuovo Ponte: «Vorrei si chiamasse San Giorgio»

«Con le cravatte a Genova abbiamo familiarità, è una tradizione del territorio», ha detto il presidente della Regione, Giovanni Toti. «Questa è la nuova cravatta del Ponte per Genova con sotto la bandiera di san Giorgio perché la mia preferenza, come nome, sarebbe ponte san Giorgio».

Non è la prima cravatta dedicata alla città e indossata dai rappresentanti delle istituzioni: in seguito al crollo del ponte Morandi era stato ideato il ricamo "Genova nel cuore" e per lungo tempo il sindaco Marco Bucci ha tenuto al collo quella con la scritta "Genova Superba".

Il primo cittadino l'anno scorso e su richiesta dello stesso premier aveva regalato a Giuseppe Conte la cravatta ufficiale di Genova.