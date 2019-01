Scritte contro Toti: «Io bottegaio? Fiero del paragone»

Alcune scritte contro il presidente della Regione Giovanni Toti sono comparse in via Dante, sotto i portici che portano a piazza De Ferrari.

Il governatore della Liguria ha postato sulla propria pagina Facebook una foto dove si legge la scritta "Toti bottegaio" commentando rivolgendosi direttamente agli autori: «Se voleva essere un insulto, davvero non vi è riuscito bene. Anzi, grazie per averci paragonato alle tante persone che, con fatica, ogni mattina, aprono i loro negozi e mantengono le proprie famiglie. Chi va in giro la notte a sporcare muri non credo conosca davvero l’ebrezza del lavoro e il rispetto per la fatica altrui. Fiero di essere bottegaio».