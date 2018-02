Marassi, trovato ordigno bellico in un appartamento

Un ordigno bellico è stato trovato nella mattina di martedì 27 febbraio, in una casa in via Tortona nel quartiere di Marassi.

Stando alle prime informazioni l'ordigno è stato trovato dalla polizia durante uno sgombero.

La zona è stata transennata e vietata al passaggio dagli artificieri e dalle volanti della polizia, in attesa degli artificeri dell’Esercito, che si occuperanno della rimozione.