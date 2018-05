Tredici anziani raggirati e derubati, sgominata banda

La polizia ha arrestato tre componenti di una banda criminale specializzata in furti in abitazioni di anziani. Tredici il numero degli episodi accertati dalla Squadra Mobile e a loro riconducibili.

Agivano senza scrupoli, approfittando delle capacità persuasive di una delle componenti della banda, per insinuarsi nelle case delle persone anziane e derubarle del denaro e dei loro oggetti preziosi. Spregiudicatezza dimostrata, in particolare, in un caso: vittima una ipovedente, che, nel tentativo di opporsi, è stata aggredita e derubata di oltre 4.500 euro.

All'alba sono stati eseguiti i provvedimenti tra Genova e Tortona, grazie anche alla collaborazione della Squadra Mobile di Alessandria. Maggiori particolari sulla vicenda verranno resi noti nel corso della mattinata.