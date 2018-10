Panetto di hashish nella moto, arrestato noto spacciatore

Un cittadino italiano di 58 anni è stato arrestato in via Torti giovedì 25 ottobre 2018 alle 11.45 dai poliziotti del commissariato San Fruttuoso per la detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’uomo, conosciuto dalle forze dell’ordine per i suoi precedenti legati allo spaccio, è stato notato in atteggiamento sospetto dagli agenti di una volante in transito in Via Torti. Fermato per un controllo, dal cassettino frontale della moto, dove teneva i documenti del mezzo che ha esibito ai poliziotti, è spuntato anche un sacchettino che l’uomo ha cercato invano di occultare. All’interno era custodita una tavoletta di hashish del peso di circa un ettogrammo, posta sotto sequestro.

Dopo l'arresto il 58enne è stato portato nel carcere di Marassi in attesa di giudizio.