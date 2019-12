Sgomberano appartamento e abbandonano rifiuti nei boschi

Grazie alle numerose segnalazioni arrivate dai cittadini, i carabinieri Forestali della stazione di Montebruno hanno scoperto gli autori degli abbandoni di rifiuti ingombranti pericolosi e non pericolosi avvenuti recentemente in val Trebbia. Nel caso più eclatante, tali rifiuti, abbandonati a Torriglia lungo la strada per il passo del Portello e a Rovegno lungo la strada che porta a Fontanigorda, provenivano dallo sgombero di un appartamento soggetto a procedura coatta di sfratto per il quale il proprietario aveva appositamente incaricato un architetto per il corretto smaltimento.

Quest'ultimo, tuttavia, invece di rivolgersi a professionisti del settore, aveva delegato lo smaltimento a una serie di persone, che, non essendo in grado di provvedere a norma di legge poiché non autorizzate, hanno abbandonato indiscriminatamente i rifiuti sul territorio, creando dei veri e propri deturpamenti ambientali.

Grazie alla stretta sinergia con le amministrazioni comunali coinvolte, i carabinieri Forestali sono riusciti a individuare i soggetti responsabili e a denunciarli penalmente presso la Procura della Repubblica di Genova per reati ambientali che prevedono la pena dell'arresto da tre mesi a un anno e un'ammenda che va da 2.600 euro a 26mila.

Stesse problematiche sono state ravvisate a carico di privati cittadini che alcune settimane fa hanno effettuato numerosi abbandoni illeciti di rifiuti sul suolo nel comune di Torriglia, in località Ravinelle e Scagno, con grande indignazione nella popolazione torrigliese; anche in questo caso l'individuazione dei responsabili ha comportato l'emissione a loro carico di sanzioni amministrative per importi previsti nel massimo fino a tremila euro oltre al pagamento delle spese che nel frattempo l'Amministrazione comunale ha dovuto sostenere per la rimozione dei rifiuti.

Dall'inizio dell'anno 2019, la stazione Forestale di Montebruno ha già eseguito tre denunce penali per la medesima tipologia di reato ed ha emesso ben 25 sanzioni amministrative nei confronti di privati cittadini per illecite condotte di abbandono di rifiuti, con un importo complessivo comminato di 24.560 euro.

I carabinieri ricordano che anche il deposito di rifiuti ingombranti nei pressi dei cassonetti costituisce condotta illecita, sanzionata amministrativamente con una sanzione che può arrivare fino ad un massimo tremila euro.