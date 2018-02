Lupo per strada vicino a Torriglia

Fa discutere nell'entroterra di Genova il video, girato da un automobilista a un lupo vicino al centro abitato di Torriglia. L'esemplare è stato avvistato lungo la strada e quando si è accorto dei fari dell'auto, ha iniziato a correre per mettersi in salvo.

Come ricordano gli esperti, i lupi non attaccano gli uomini, anzi li temono, ma il loro ritorno nei boschi alle spalle di Genova comporta qualche problema, soprattutto per chi ha animali da cortile. Il lupo è un animale schivo e si avvicina ai centri abitati solo quando non riesce a trovare cibo. Le sue scorribande però lasciano quasi sempre il segno.

Nelle ultime settimane sono state diverse le segnalazioni nella zona di Campomorone dove pecore e galline sarebbero state uccise da un lupo: i proprietari degli animali verranno risarciti dalla Regione. Anche al Righi è stata ritrovata una pecora con lacerazioni che facevano pensare ai morsi di un lupo.

Quello ripreso a Torriglia sembra proprio un lupo, ma non è possibile escludere che in alcuni casi, a far strage di pecore e galline, siano stati dei branchi di cani randagi, questi sì potenzialmente pericolosi per l'uomo.