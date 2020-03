Incendio a Torriglia, in fiamme il tetto di una palazzina

Un incendio è divampato intorno alle 13 di giovedì a Torriglia.

Le fiamme sono divampate all’ultimo piano di una palazzina di tre, attaccando il tetto. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco che hanno portato fuori i residenti, spento le fiamme e poi messo in sicurezza l’edificio.

Nessuno è rimasto fuori casa: i danni, fortunatamente, non sono stati ingenti, e non è stato necessario allontanare i residenti per un tempo superiore a quello necessario per spegnere l’incendio.

