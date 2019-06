Sicurezza torrenti: la Regione stanzia 1,8 milioni di euro

La Regione Liguria, venerd ìprossimo, stanzierà 1,8 milioni di euro per gli interventi di manutenzione ordinaria di rii e torrenti per l'anno 2019. Lo ha annunciato l'assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone in consiglio regionale, rispondendo a un'interrogazione presentata da Luca Garibaldi del Partito Democratico esottoscritta dai colleghi di gruppo Giovanni Lunardon e Sergio Rossetti.

Giampedrone ha spiegato che che la delibera è pronta e sarà licenziata venerdì prossimo. Nel merito ha spiegato che l’importo disponibile sul bilancio 2019 e di un milione e 800 mila euro, come l’anno scorso, ma ha annunciato che sono attesi anche fondi aggiuntivi da parte del ministero dell’ambiente per il 2020.