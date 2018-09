Trasferta a Torino per rifornirsi, spacciatori bloccati con 5 kg di droga

Nella serata di sabato la polizia ha arrestato una coppia, lei genovese di 32 anni e lui marocchino di 37 anni, e un altro genovese di 44 anni, tutti per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Gli uomini del commissariato Prè, dopo un'articolata indagine, hanno scoperto che i tre spacciatori, tenuti sotto controllo da parecchio tempo, erano soliti incontrarsi nei vicoli cittadini per poi mettersi in viaggio verso la città di Torino a bordo di una Peugeot per rifornirsi della sostanza stupefacente.

Sabato pomeriggio gli agenti, appreso che i due si erano messi in viaggio e supponendo che potessero ritornare con un quantitativo di droga, si sono 'appostati' presso l'autogrill del Turchino in attesa del loro passaggio. E infatti verso le ore 19 gli agenti hanno visto la vettura sfrecciare verso Genova con a bordo i tre pusher.

A quel punto gli uomini di Prè li hanno pedinati per poi bloccarli al casello di Sestri Ponente. I tre spacciatori sono stati trovati in possesso di 4,8 chilogrammi di hashish e della somma di 950 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito agli agenti di rinvenire un bilancino di precisione, altri 900 grammi della medesima sostanza e altri 175 euro sempre in piccole banconote.

Per i tre 'pendolari' dello spaccio si sono aperte le porte del carcere di Marassi.