Minaccia i vicini di casa con una motosega, denunciato

Un genovese di 57 anni, gravato di numerosi pregiudizi di polizia, al termine dei dovuti accertamenti effettuati da un equipaggio del Nucleo Radiomobile, è stato denunciato per minacce aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

L'uomo, in prossimità della sua abitazione in via Torbella, a dissidio per futili motivi con quattro suoi vicini di casa di età compresa tra 24 e 64 anni, prima li ha minacciati con un bastone lungo un metro circa e poi con una motosega, il tutto sequestrato.