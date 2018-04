Coppia trova un topo nella busta dell'insalata

Proseguono gli accertamenti di Asl e Arpal dopo la brutta sorpresa per una coppia di coniugi genovesi che ha trovato un topo all'interno di una busta di insalata acquistata in un supermercato del ponente di Genova e confezionata a Bergamo.

Terapia antibiotica per entrambi

Marito e moglie avevano già mangiato una parte del contenuto della confezione e nessuno dei due si era accorto della presenza dell'animale, dopo la macabra scoperta si sono immediatamente rivolti al proprio medico e all'Asl che attivato una serie di controlli sul contenuto. Entrambi sono stati sottoposti a una cura antibiotica mentre il roditore è stato inviato all'Arpal per una serie di analisi. Il supermercato dove è stato acquistato il prodotto ha deciso, in via precauzionale, di ritirare le altre buste della stessa ditta in vendita nel negozio, anche se il lotto di quella incriminata era già esaurito.