Volantini e scritte contro Comune e polizia locale

I controlli, chiesti dal sindaco Marco Bucci in prefettura ed effettuati, oltre che da polizia di Stato e carabinieri, anche dagli uomini del reparto Sicurezza Urbana della polizia locale, hanno creato malumori tra chi è contrario alla Legalità e alla presenza delle divise nei carruggi a tutela della sicurezza e della vivibilità dei cittadini.

Martedì 23 giugno 2020, lungo il percorso di un corteo di antagonisti, la zona di Pré, piazza della Nunziata e via del Campo è stata tappezzata di adesivi e volantini contro le divise comunali, rappresentate come topi. Il gesto non reca alcuna firma sulle affissioni abusive, che sono state rimosse dagli agenti. Nel mirino anche l'Amministrazione comunale. Procede il reparto Sicurezza Urbana.

In via Garibaldi, invece, con uno stancil e la vernice rossa, è stato disegnato quattro volte un topo con la croce uncinata su un palazzo di interesse storico. Procede il nucleo Palazzo Civico del I Distretto con una denuncia, per ora contro ignoti, per 'imbrattamento di su cose di interesse storico o artistico'.

Martedì, a margine del corteo, gli uomini del reparto Giudiziaria hanno denunciato penalmente una donna per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Soccorsa perché aveva avuto un malore, ha aggredito gli agenti. II reparto Sicurezza Urbana, oltre ad avere rimosso tutti i manifestini, ieri mattina ha anche continuato i controlli nella zona di ponente del centro storico, affidatale secondo il calendario di turnazione con le forze dell'ordine. Due persone sono state identificate e un negozio è stato segnalato al nucleo Commercio per approfonditi controlli.

Martedì sera i controlli del reparto Sicurezza Urbana, concentrati nella zona della movida, invece, hanno portato a sanzioni nei confronti di alcuni esercizi per mancato rispetto dell'Haccp e mancata indicazione di possibile presenza di allergeni negli alimenti mentre un pubblico esercizio di via San Donato è stato sanzionato perché esponeva alimenti senza alcuna indicazione. Un cittadino è stato sanzionato, sempre in via San Donato, perché circolava con una bottiglia di vetro in mano. Diverse le sanzioni per ubriachezza manifesta. Sono state controllate 16 persone e gli agenti sono intervenuti su diverse segnalazioni dei cittadini.