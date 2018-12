Crollo Morandi, Toninelli: «Entro fine 2019 un nuovo ponte, si lavora a revoca concessioni Aspi»

Entro la fine del 2019 Genova avrà il nuovo ponte sul Polcevera: è quanto ha sostenuto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, parlando del progetto di ricostruzione del Morandi, crollato il 14 agosto del 2018 protendo con sé 43 vite.

Toninelli, intervistato da Radio24, si è detto fiducioso che «nel giro di qualche anno la città potrà essere più forte di prima del crollo», spiegando le affermazioni di qualche giorno fa diventate oggetto di polemica: «Genova tornerà più forte di prima in pochi mesi, al massimo anni», aveva detto a Bruxelles, scatenando l’ironia sui social.

«Intendevo dire che in pochi mesi avremo un nuovo ponte, e in pochi anni Genova diventerà più forte di prima», ha chiarito il ministro, confermando poi che «Autostrade per l'Italia non toccherà il nuovo ponte e nemmeno la demolizione, ma pagherà la ricostruzione e la demolizione. Ci sono vari progetti presentati da importanti società, e il Commissario Bucci deciderà».

«I tecnici stanno andando avanti con la procedura amministrativa, che penso sia scontato porterà a una revoca della concessione - ha proseguito Toninelli, intervistato da Maria Latella - È inaccettabile che chi non è stato in grado di gestirlo in monopolio, possa continuare ad amministrare un bene pubblico come Autostrade».