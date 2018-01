Nasconde in valigia titoli falsi milionari e tenta di imbarcarsi

Stava per imbarcarsi con 2 milioni e mezzo di dollari in titoli di credito falsi dal porto di Genova per la Sardegna, ma grazie ai controli delle Fiamme Gialle un uomo, di origini nigeriane e irregolare nel territorio italiano, è stato denunciato per i reati di ricettazione, falsità contro la fede pubblica e violazioni alle norme sull’Immigrazione.

I controlli delle Fiamme Gialle

Decisivi gli abituali controlli effettuati dai finanzieri del II Gruppo della Guardia di Finanza di Genova all’interno dello scalo portuale genovese, grazie ai quali è stato fermato e il nigeriano, residente in provincia di Napoli, in procinto di imbarcarsi per la Sardegna.

Titoli falsi nascosti nel bagaglio

L’approfondita ispezione operata dai militari delle Fiamme Gialle genovesi ha permesso di trovare un ingente numero di titoli credito nascosti dal cittadino africano all’interno del bagaglio trasportato al seguito. Oltre 2.250 ordini di pagamento dell’istituto di intermediazione finanziaria Money Gram, per un valore nominale complessivo di circa 2,5 milioni di dollari statunitensi. A seguito di un esame effettuato con la collaborazione delle autorità americane, i finanzieri hanno potuto accertare la falsità degli ordini di pagamento, i quali venivano sequestrati,