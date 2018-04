Tir sbaglia strada e imbocca la Sopraelevata

Un tir ha imboccato erroneamente la Sopraelevata causando alcuni disagi sull'elicoidale. Il mezzo pesante si è trovato sulla strada Aldo Moro, in direzione Levante. È successo ieri sera, lunedì 23 aprile intorno alle 20.30, l'autista non ha notato il divieto di transito e si è fermato subito dopo la rampa. Nelle immagini registrate dalle videocamere del Comune si vede il conducente scendere per chiedere informazioni a un'automobilista.

In questi casi la centrale operativa della polizia Municipale chiede l'intervento di una pattuglia in Sopraelevata che raggiunge il tir e lo scorta fuori oppure lo aspetta alla foce. Il conducente del mezzo pesante viene anche multato per divieto di transito.