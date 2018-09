Viabilità post Morandi: pronta la strada che porterà i tir in porto

Si accorciano i tempi per l’apertura di via 30 Giugno, la strada che costeggia il torrente Polcevera e che, nell’emergenza viabilità post crollo del ponte Morandi, verrà destinata al transito dei mezzi pesanti collegando direttamente il casello di Bolzaneto dell'A7 con il bacino di Sampierdarena, che avverrà tramite un nuovo varco.

Per l’apertura manca soltanto il via libera dei vigili del fuoco. Il Comune ha sistemato il manto stradale e ha disegnato la segnaletica orizzontale, mentre sta realizzando una nuova rotonda verso il porto. Da parte sua, l'Autorità Portuale sta aprendo un nuovo varco in corrispondenza di questa strada, che inizialmente servirà solo il trasporto comunitario (per quello extracomunitario bisognerà adeguarlo alla normativa doganale).

La nuova via servirà sia al traffico verticale, e cioè quello che collega il porto di Genova all'entroterra, sia a quello orizzontale, che connette i bacini di levante e di ponente. Via 30 giugno servirà i mezzi pesanti provenienti da nord sull'A7 e diretti ai terminal di Sampierdarena (in particolare quelli di Erzelli, Messina e Derna), che potranno uscire a Bolzaneto e percorrerla per entrare in porto tramite il nuovo varco, e i mezzi che provengono dall'A7 e sono diretti al terminal Vte. Questi ultimi potranno immettersi sulla cosiddetta “Strada del Papa”, interna all’Ilva e pronta (stando a quanto dichiarato dalle autorità) entro l’inizio del Salone Nautico, sfruttando la rotonda di via San Giovanni d'Acri e raggiungendo lo svincolo autostradale di Aeroporto.

Obiettivo della nuova viabilità è separare il traffico leggero da quello pesante, che in queste settimane sta creando enormi problemi soprattutto in zona Sestri Ponente, Cornigliano e Sampierdarena: con la nuova strada, i mezzi pesanti potranno arrivare al Vte passando da Bolzaneto, evitando di uscire a Ovest e transitare su via lungomare Canepa e sulla Strada a Mare Guido Rossa.

Aumentano i parcheggi di interscambio

Per quanto riguarda invece il traffico di mezzi privati, il Comune continua a lavorare a soluzioni in grado di alleggerirlo incentivando l’uso di mezzi pubblici. A questo proposito, da mercoledì mattina il parcheggio di interscambio della stazione ferroviaria di Genova Pra’ aumenta la capienza di più di 100 posti, passando a un totale di oltre 450. Nell’area, ha reso noto il Comune, sono state create anche zone sosta per gli autobus di Amt e di Trenitalia.

Il provvedimento è stato presto per andare incontro ai cittadini che decideranno di usufruire del servizio potenziato di Trenitalia, che ha istituito corse aggiuntive tra il ponente cittadino e il centro città.

«Abbiamo lavorato per anticipare i tempi di realizzazione di questi nuovi posti auto poiché consideriamo le aree di interscambio una scelta vincente per decongestionare il traffico- ha detto l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Stefano Balleari – L’utilizzo del treno è cruciale per liberare le strade del ponente cittadino e favorire una mobilità più fluida nelle ore di punta. Il Comune sta monitorando costantemente la situazione e l’impegno è massimo sia da parte dei nostri tecnici che degli agenti della Polizia municipale».