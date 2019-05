Semafori 'intelligenti', in corso il collaudo

Il consiglio comunale di martedì 21 maggio 2019 è iniziato come di consueto con gli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata. Carmelo Cassibba (Vince Genova) ha domandato a che punto è l'installazione dei semafori 'intelligenti'.

La replica dell'assessore Stefano Garassino: «Il primo sistema di semafori intelligenti è già stato installato tra corso Europa, via Isonzo e via Timavo ed è in corso il collaudo. Il secondo sarà installato tra via Invrea e corso Torino e il terzo tra via Tolemaide e corso Torino: per quest'ultimo abbiamo dovuto richiedere il permesso a Ferrovie dello Stato».

«I fotogrammi - ha concluso Garassino - verranno monitorati da personale specializzato per evitare che vengano sanzionati veicoli che hanno comunque la possibilità di transito, come i mezzi di soccorso. Sottolineo che dopo un primo periodo di tolleranza, gli automobilisti indisciplinati saranno sanzionati».