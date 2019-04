Lite per questioni di viabilità in corso Europa, un denunciato

Massiccio intervento della polizia in seguito a una lite per questioni di viabilità fra due uomini. Intorno alle 22.30 di martedì 9 aprile 2019 due automobilisti sono stati bloccati dagli agenti in corso Europa, poco prima dell'incrocio con via Timavo in direzione centro.

Sul posto sono intervenute anche due ambulanze, inviate dal 118. Una si è diretta al pronto soccorso, seguita dalle volanti. Dopo gli accertamenti del caso, uno dei due automobilisti è stato denunciato per minacce, lesioni e guida in stato di ebbrezza.