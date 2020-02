Ubriachi alla guida, due incidenti e tre patenti ritirate nel fine settimana

Consueti controlli dei Carabinieri nel Tigullio per il contrasto al fenomeno delle stragi del sabato sera. Tra sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020 le forze dell'ordine hanno denunciato a piede libero tre persone per guida in stato di ebbrezza, ai tre i militari hanno anche ritirato la patente di guida.

A Sestri Levante un 23enne alla guida del proprio veicolo, nel percorrere una rotatoria, ha investito un 18 enne, che è stato trasportato e ricoverato all’ospedale di San Martino, con diversi traumi sul corpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota Radiomobile che hanno rilevato un tasso alcolemico pari a 1,17 grammi per litro: il giovane è stato denunciato con relativo ritiro della licenza di guida.

Patente ritirata e denuncia anche per una 38enne che, dopo essere andata a sbattere a Chiavari è stata sottoposta al test risultando avere un tasso alcolemico di 1,75 g/l, quasi quattro volte il limite di legge.

Stessa sorte anche per un 49enne fermatro per un controllo a Santa Margherita Ligure, in questo caso l'etilometro ha certificato un valore di 0,96 grammi per litro.