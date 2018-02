Lavoro nero nel Tigullio, una denuncia e maxi sanzioni

Controlli a tappeto nel Tigullio da parte della Guardia di Finanza per contestare il fenomeno del lavoro nero e dello sfruttamento di cittadini extracomunitari.

Proprio nel corso delle attività portate avanti nei giorni scorsi, i miliari della Brigata della Guardia di Finanza di Riva Trigoso hanno individuato in tre distinte attività tre lavoratori sprovvisti di regolare contratto, di cui due stranieri, un cittadino di origini cinesi e uno di origini bengalesi, quest’ultimo privo di permesso di soggiorno.

Il datore di lavoro è stato dunque denunciato per violazione della Legge Bossi - Fini in attesa della sanzione, che potrà essere compresa tra i 1.800 e i 10.800 euro. Negli altri due casi sono state elevate sanzioni da 1.500 a 9.000 euro per ciascuno dei datori di lavoro, con la “diffida” ad assumere il dipendente per almeno 90 giorni continuativi.