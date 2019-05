Controlli antidroga nel Tigullio, due arresti e una denuncia

Weekend di controlli da parte della forze dell’ordine a Genova e provincia contro lo spaccio e l’uso di droga. Sabato sera, in particolare, i poliziotti della sezione anticrimine del Comissariato Chiavari hanno organizzato un servizio nel centro della città, imbattendosi in un gruppo di ragazzi di origini nordafricane che si trovavano in un bar di corso Matteotti e che hanno deciso di controllare.

I controlli hanno portato all’arresto di due ragazzi poco più che ventenni: un 22enne, risultato in violazione di un provvedimento di allontanamento dall’Italia emesso dal questore, per detenzione ai fini di spiaccio, e un 21enne perché destinatario da un’ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere.

Un altro giovane di 27 anni è stato inoltre denunciato per detenzione di sostanza stupefacenti.