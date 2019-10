Pesce congelato venduto come fresco, denunciato ristoratore

La scorsa settimana la Guardia costiera di Santa Margherita Ligure e gli altri Uffici marittimi della zona sono stati impegnati in un'operazione di controllo sulla filiera ittica, che ha portato al sequestro di quasi 450 chilogrammi di prodotti ittici, tredicimila euro di sanzioni amministrative inflitte e una denuncia penale.

L'attività si inquadra in un più ampio contesto regionale, perché disposta su tutta la Liguria e in mare dalla Direzione marittima di Genova, allo scopo di perseguire ogni comportamento illecito in danno del consumatore e della risorsa alieutica.

Tra le violazioni più rilevanti riscontrate dagli ispettori della Capitaneria di porto, spicca il tentativo di frode nell'esercizio del commercio perpetrato da un ristoratore di Rapallo che, nel menù, proponeva ai propri clienti prodotti congelati come fossero freschi e spacciava tonno pinna gialla per il più costoso tonno rosso.

Il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria e il pescato è stato posto sotto sequestro.