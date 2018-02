Controlli anti droga nel Tigullio, due arresti

Prosegue la lotta all’uso e alla vendita di droga da parte dei carabinieri nella movida del Tigullio: nel weekend appena trascorso i militari di Sestri Levante e Chiavari hanno controllato diverse persone, arrestando due uomini con l’accusa di spaccio.

In manette sono finiti un 44enne genovese residente a Ne e un 40enne di Sestri Levante. Il primo è stato trovato in possesso di mezzo kg di hashish durante una perquisizione , arrestato e costretto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. Il secondo, invece, pregiudicato e su cui già pendeva un provvedimento di affidamento in prova ai servizi sociali, è stato trovato con alcune dosi di marijuana dai carabinieri di Sestri Levante, che hanno quindi deciso di perquisire anche la sua abitazione trovandovi altri 80 grammi di eroina.

Anche per il 40enne è dunque scattato l’arresto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.