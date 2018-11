Si perde nei boschi, pellegrino salvato grazie a WhatsApp

«Buonasera, siamo i pompieri: ci invii la sua posizione qui e manderemo i soccorsi»: ancora una volta, il lato più “tecnologico” dei vigili del fuoco ha contribuito a salvare una persona che si era persa nei boschi. Nello specifico, un pellegrino di nazionalità francese diretto ad Assisi che stava percorrendo il sentiero che da Tiglieto va verso Campo Ligure.

Tutto è successo nella serata di martedì: confuso dalla nebbia calata sulla vallata nel tardo pomeriggio, l’uomo si è perso e nel panico ha contattato il 112 per chiedere aiuto. Nel giro di pochi minuti il Numero Unico per l’Emergenza ha girato la segnalazione ai vigili del fuoco, che hanno inviato un messaggio via whatsapp al pellegrino chiedendogli di condividere la posizione.

Coordinate alla mano, la centrale operativa ha individuato la zona in cui l’uomo si era perso e l’hanno comunicata alla squadra di Multedo, che già si era mossa verso Campo Ligure accompagnata da umani del Soccorso Alpino e carabinieri: nel giro di meno di 10 minuti dall’invio della posizione il pellegrino è strato rintracciato dai carabinieri e portato proprio a Campo Ligure, sua destinazione finale.