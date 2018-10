Casa in fiamme a Tiglieto, 70enne muore carbonizzato

Tragedia in mattinata a Tiglieto, nell’entroterra genovese, dove un uomo di 70 anni, Bruno Tortorolo, è morto nell’incendio scoppiato nella sua abitazione.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa del 70enne, che a Tiglieto, in frazione Acquabona, aveva una casa per le vacanze: sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Genova e una di Ovada, insieme con l’elicottero, ma una volta entrati in casa i soccorritori hanno subito visto il corpo dell’uomo e capito che non c’era purtroppo ormai più nulla da fare.

Presenti sul luogo dell’incendio anche i carabinieri di Arenzano, che indagano sull’accaduto insieme con i vigili del fuoco. L’ipotesi più probabile al momento è che il rogo sia stato causato da un guasto alla canna fumaria: a uccidere il 70enne, con tutta probabilità, il fumo, che gli avrebbe fatto perdere conoscenza lasciandolo in balia delle fiamme.